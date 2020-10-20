В Рязани водитель из Московской области совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в понедельник, 19 октября, в 11.00 у дома №69 на улице Татарской в Рязани. 20-летний житель Московской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-21063, сбил 66-летнюю жительницу города, после чего скрылся с места происшествия.

Пенсионерка получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции сразу же начали искать водителя и через некоторое время задержали.

– Теперь ему грозит административная ответственность за оставление места ДТП и причинение травм пешеходу, – говорится в пресс-релизе на сайте УМВД.