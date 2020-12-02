В Шиловском районе 26-летний мужчина угрожал убить сожительницу деревянным бруском с гвоздями

В поселке Лесной Шиловского района 26-летний мужчина угрожал убить свою сожительницу деревянным бруском с гвоздями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
По предварительной информации, местный житель проснулся утром после длительного застолья. Его мучила головная боль, поэтому мужчина попросил 31-летнюю сожительницу купить ему алкоголь. Когда же женщина ответила, что у нее нет денег, злоумышленник сказал ей попросить средства у матери.
В какой-то момент злоумышленник замахнулся опасным предметов и пригрозил пострадавшей убийством. 31-летняя женщина смогла убежать к соседке и попросила ту вызвать полицию.
Сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на адрес и успокоили буяна.
В отношении ранее судимого за кражу мужчины возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.