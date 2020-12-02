В Шиловском районе 26-летний мужчина угрожал убить сожительницу деревянным бруском с гвоздями

В поселке Лесной Шиловского района 26-летний мужчина угрожал убить свою сожительницу деревянным бруском с гвоздями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, местный житель проснулся утром после длительного застолья. Его мучила головная боль, поэтому мужчина попросил 31-летнюю сожительницу купить ему алкоголь. Когда же женщина ответила, что у нее нет денег, злоумышленник сказал ей попросить средства у матери.

— Родительница ответила дочери, что не будет давать им денег. Мужчина разозлился и начал грубо обзывать взрослую женщину. Дочь вступилась за мать, попросив прекратить оскорбления. В ходе словесного конфликта, сожитель схватил деревянный брусок с гвоздями и начал бить женщину по ногам, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В какой-то момент злоумышленник замахнулся опасным предметов и пригрозил пострадавшей убийством. 31-летняя женщина смогла убежать к соседке и попросила ту вызвать полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на адрес и успокоили буяна.

В отношении ранее судимого за кражу мужчины возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.

— Из-за полученных женщиной телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет решаться возбуждение уголовного дела, — говорится в сообщении.