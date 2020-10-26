В Шацком районе молодые люди украли 10 000 рублей и 400 кг картофеля

В селе Новочернеево Шацкого района молодые люди похитили 10 000 рублей и 400 кг картофеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26-летний житель Шацка и 25-летний житель района приехали в населенный пункт к своей знакомой. Они заранее изучили обстановку в доме и впоследствии обокрали приятельницу. Когда женщина вышла из дома, злоумышленники пробрались в здание, отодвинув доску на террасе. Обыскав помещение, они обнаружили 10 000 рублей и присвоили их.

Спустя пару дней хозяйка обнаружила пропажу и написала заявление в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых и выяснили, что молодые люди причастны к еще одному преступлению.

— Ночью злоумышленники забрались в дом 43-летнего мужчины и вынесли 400 килограммов картофеля. Похищенное они перевозили на мотоцикле. Часть продукта молодые люди успели продать, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.