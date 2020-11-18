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В рязанской школе появилась площадка для подготовки к выполнению нормативов ГТО

7info7

На территории школы №46 в Рязани появилась площадка для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Площадка построена в рамках нацпроекта «Демография». Она оснащена разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, лавками для пресса, скамьей для наклонов, тренажерами для разных групп мышц и небольшим скалодромом. Все это позволит самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к выполнению нормативов ГТО, заниматься общей физической подготовкой.

Исполняющий обязанности заместителя министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин на церемонии открытия объекта заявил, что площадка будет востребована.

С учетом ежегодного строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов спорта число рязанцев, выбирающих здоровый образ жизни, обязательно продолжит увеличиваться, – сказал он.

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