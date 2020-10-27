В Рязанской ОКБ выполнили восемнадцатую пересадку почки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
В этот раз пациенткой рязанских трансплантологов стала жительница Скопина Светлана. Первую операцию на органах малого таза она пережила в 11-месячном возрасте. После этого проходило долгое лечение в клиниках Рязани и Москвы. Говорит, что никогда не думала о том, чтобы встать в лист ожидания на пересадку в столице.
За 39 лет Светлана перенесла 18 операций. Одна из последних – удаление почки. После этого в 11-й городской больницы Светлане порекомендовали обратиться в ОКБ, где успешно проводят пересадки органов. Ожидание длилось менее года.