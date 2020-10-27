В Рязанской ОКБ выполнили восемнадцатую пересадку почки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В этот раз пациенткой рязанских трансплантологов стала жительница Скопина Светлана. Первую операцию на органах малого таза она пережила в 11-месячном возрасте. После этого проходило долгое лечение в клиниках Рязани и Москвы. Говорит, что никогда не думала о том, чтобы встать в лист ожидания на пересадку в столице.

За 39 лет Светлана перенесла 18 операций. Одна из последних – удаление почки. После этого в 11-й городской больницы Светлане порекомендовали обратиться в ОКБ, где успешно проводят пересадки органов. Ожидание длилось менее года.

– Операция по трансплантации прошла в штатном режиме. Сейчас наша пациентка находится на динамическом наблюдении. Если и дальше показатели здоровья будут такими же, как сейчас, мы разрешим ей отправиться в путешествие. Это главная мечта наших пациентов, которые до этого были привязаны к диализу, а с пересадкой почки получают возможность свободно перемещаться по стране и даже миру, – рассказал заведующий отделением урологии и трансплантации органов Дмитрий Карпов.