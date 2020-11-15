В Рязанской области выявлено ещё 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Темп прироста за сутки составил 0,9%.

Всего с начала пандемии, по подсчётам опергруппы, COVID-19 официально подтверждён у 12 тыс 325 жителей Рязани и области.

В сообщении оперативной группы регионального правительства отмечается, что все необходимые для борьбы с коронавирусом мероприятия в Рязанской области осуществляются в полном объёме.