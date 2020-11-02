В Рязанской области в автоматическом режиме продлили ежемесячные выплаты на детей

С 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года продлевается автоматическая выплата на детей. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о ежемесячных выплатах на первого ребенка по достижении им двух или трех лет. При этом новый порядок не распортняется на тех, кто обращается за услугой впервые.

Размер выплаты составляет 10 154 рубля.

— Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден, начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Рязанской области – 22 250 рублей, — говорится в сообщении.

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В соответствии с нормами законодательства указанная мера социальной поддержки новым получателям назначается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.