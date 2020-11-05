В Рязанской области родились Адам и Медина

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало сведения об именах, которые рязанцы давали своим детям в октябре. Есть информация о наиболее популярных, а также о редких и необычных именах.

В частности, в минувшем месяце жители Рязани и области чаще всего называли мальчиков: Александр, Михаил, Максим, Иван, Артём, Дмитрий, Матвей, Андрей, Никита.

Для девочек были наиболее популярны имена: Мария, София, Алина, Варвара, Дарья, Елизавета, Ксения, Вероника, Полина.

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В числе редких имён для представителей сильного пола в октябре были: Юрий, Яков, Фёдор, Прохор, Олег, Назар, Борис, Леонид, Мирон, Игорь. Кроме того, в Рязанской области появился Адам.

В число редких попало и имя Валентина. Кроме того, девочек называли: Пелагея, Медина, Анита, Клавдия, Аглая, Анита.