В Рязанской области открыли два физкультурных маршрута. Проект реализовали в рамках национальной программы «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, 27 ноября в Баграмовском сельском поселении открылся маршрут «Тропа династии Родзевичей». Его назвали в честь жившей здесь семьи рязанского городского главы 1906-1912 годов Николая Родзевича.
Еще один маршрут «Тропа здоровья» открыли в Нерском парке поселка Шилова. Он стал седьмым маршрутом, открытым в рамках данного проекта.