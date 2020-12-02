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В Рязанской области открыли два физкультурных маршрута

Елена Лобанова

В Рязанской области открыли два физкультурных маршрута. Проект реализовали в рамках национальной программы «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Так, 27 ноября в Баграмовском сельском поселении открылся маршрут «Тропа династии Родзевичей». Его назвали в честь жившей здесь семьи рязанского городского главы 1906-1912 годов Николая Родзевича. 

Еще один маршрут «Тропа здоровья» открыли в Нерском парке поселка Шилова. Он стал седьмым маршрутом, открытым в рамках данного проекта.

— Маршруты универсальны и рассчитаны на пешее преодоление, скандинавскую ходьбу, пробежку или велопрогулку. На картах троп, установленных на старте, обозначены ключевые точки дистанции, — говорится в сообщении.

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