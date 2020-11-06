В Рязани завершили демонтаж Астраханского моста на улице Ленина

В Рязани уже завершили демонтаж Астраханского моста на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.
На сегодняшний день уже завершили работы по устройству кабельной канализации, разработке и вывозу грунта насыпи, по выносу водопровода из зоны строительства.
В будущем подрядчику предстоит смонтировать арочные строения моста, построить железобетонные лестничные сходы с подъемами для маломобильных групп, установить новое ограждение проезжей части, провести устройство дорожного полотна и покрытия на тротуарах.
Общая стоимость работ по контракту – около 175 миллионов рублей.