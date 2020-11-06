В Рязани завершили демонтаж Астраханского моста на улице Ленина

В Рязани уже завершили демонтаж Астраханского моста на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

На сегодняшний день уже завершили работы по устройству кабельной канализации, разработке и вывозу грунта насыпи, по выносу водопровода из зоны строительства.

— В эти дни выполняются работы по переключению линии кабельной связи и подготовке площадки для погружения свай фундаментов нового моста, а также монолитные работы по устройству ростверков подпорных стен, — говорится в сообщении.

В будущем подрядчику предстоит смонтировать арочные строения моста, построить железобетонные лестничные сходы с подъемами для маломобильных групп, установить новое ограждение проезжей части, провести устройство дорожного полотна и покрытия на тротуарах.

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Общая стоимость работ по контракту – около 175 миллионов рублей.