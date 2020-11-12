В Рязани за убийство сожительницы будут судить 70-летнего мужчину

В Рязани следователи передали в суд уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве сожительницы ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 9 мая 2020 года в одной из квартир на улице Забайкальской в Рязани. Во время пьянки между сожителями произошла ссора. В результате мужчина кухонным ножом нанёс женщине несколько ударов. От полученных ран 69-летняя рязанка умерла на месте происшествия.

Следователи сообщили, что собрали необходимую доказательную базу, в связи с чем дело передано в суд.

Сюжет об убийстве показал телеканал «Город». Во время следственного эксперимента подозреваемый подробно рассказал об убийстве. В том числе и о его мотивах. По словам рязанца, причиной его ярости стало обвинение в сексуальной несостоятельности. Якобы его сожительница заявила, что некоторые мужчины могут заниматься сексом и в 90 лет, а он в свои 70 уже нет.