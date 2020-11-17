В Рязани выделили деньги на ремонт помещений маневренного фонда

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В частности, доходы бюджета увеличиваются на 255 тыс. рублей за счет поступлений в бюджет остатков субсидий прошлых лет. Эти средства будут выделены на ремонт ограждения мемориального комплекса Скорбященского кладбища.

700 тыс. рублей из резервного фонда администрации Рязани будут выделены на капитальный ремонт помещений общего пользования в маневренном жилищном фонде на ул. Соборная, 23.