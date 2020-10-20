В Рязанской области планируют усилить ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Вопрос был поднят во время очередного заседания опергруппы.

В пресс-релизе на сайте правительства Рязанской области отмечается, что ситуация с COVID-19 в регионе довольно серьёзная. Есть ежедневный рост числа инфицированных коронавирусом рязанцев. В связи с этим во время совещания были рассмотрены различные меры для борьбы с распространением опасного заболевания.

В частности, было рассмотрено введение 50% квоты на заполняемость общественного транспорта. Как муниципального, так и коммерческого. Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима.

Ещё одно предложение – организовать доставку сотрудников на предприятия преимущественно собственным транспортом. На объектах строительства и различных предприятиях предложено ввести посменный график работы.

– По словам специалистов, руководителям всех без исключения организаций необходимо в обязательном порядке обеспечить максимальный переход сотрудников на дистанционный режим работы там, где это возможно. Все мероприятия максимально перевести в онлайн, – говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Министры и руководители различных региональных ведомств должны будут выступить с рекомендациями по работе в условиях ограничений.

Напомним, что по состоянию на 15 часов понедельника, 19 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 тыс 610 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани с начала пандемии заболели в общей сложности 5 тыс 7 человек.

Самым «заражённым» районом областного центра остаётся Московский. Там зарегистрировано 1620 случаев заболевания.

На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 1379 человек. В Железнодорожном районе Рязани зарегистрировано 1228 заражённых, в Советском – 780.