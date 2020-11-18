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Новости РязаниОбщество

В Рязани увеличат расходы на питание детей

7info

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в части вопросов социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба Думы. 

Как отметил докладчик, и.о. начальника финансово-казначейского управления администрации Рязани Андрей Решоткин,  на социальную сферу в 2021 году будет выделено 8 млрд. 448  млн. рублей, или 77,4% от общего объема расходов (в 2020 году -71,7%). На оплату труда работников социальной сферы будет направлено  53,5% расходов бюджета,  или 5 млрд.  845 млн. рублей, что больше расходов 2020 года на 148,1 млн. рублей. Спрогнозированы расходы на доведение минимального размера оплаты труда работников до 12 792 рублей в месяц. На эти цели будет направлено 9,6 млн. рублей. 

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные  102,4 млн. рублей на содержание новых объектов соцсферы  – новой общеобразовательной школы в Горроще, пристроек к детским садам и  строящегося детского сада в Дашково-Песочне, который планируется ввести в эксплуатацию 1 января 2021 года. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» расходы на питание школьников и воспитанников детских садов в 2021 году определены  в объеме  344,7 млн. рублей, что больше расходов текущего года на 54,6 млн. рублей.  В 2022-2023 годы финансирование этой статьи расходов составит 346 млн. рублей ежегодно. На капитальный ремонт учреждений социальной сферы предусмотрено 12,9 млн. рублей, на приобретение оборудования – 64,5 млн. рублей.

Бюджет программы «Культура города Рязани» в 2021 году составит 718,2 млн. рублей. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» в бюджете на 2021 год предусмотрено 261,9 млн. рублей,  что на 5,4 млн. рублей больше 2020 года. 

После рассмотрения проекта бюджета на всех комитетах и публичных слушаниях он будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также на заседании депутаты одобрили изменения в Положение об управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани и внесли  предложения для формирования плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2021 год.

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