В Рязани увеличат расходы на питание детей

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в части вопросов социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Как отметил докладчик, и.о. начальника финансово-казначейского управления администрации Рязани Андрей Решоткин, на социальную сферу в 2021 году будет выделено 8 млрд. 448 млн. рублей, или 77,4% от общего объема расходов (в 2020 году -71,7%). На оплату труда работников социальной сферы будет направлено 53,5% расходов бюджета, или 5 млрд. 845 млн. рублей, что больше расходов 2020 года на 148,1 млн. рублей. Спрогнозированы расходы на доведение минимального размера оплаты труда работников до 12 792 рублей в месяц. На эти цели будет направлено 9,6 млн. рублей.

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные 102,4 млн. рублей на содержание новых объектов соцсферы – новой общеобразовательной школы в Горроще, пристроек к детским садам и строящегося детского сада в Дашково-Песочне, который планируется ввести в эксплуатацию 1 января 2021 года.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» расходы на питание школьников и воспитанников детских садов в 2021 году определены в объеме 344,7 млн. рублей, что больше расходов текущего года на 54,6 млн. рублей. В 2022-2023 годы финансирование этой статьи расходов составит 346 млн. рублей ежегодно. На капитальный ремонт учреждений социальной сферы предусмотрено 12,9 млн. рублей, на приобретение оборудования – 64,5 млн. рублей.

Бюджет программы «Культура города Рязани» в 2021 году составит 718,2 млн. рублей. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» в бюджете на 2021 год предусмотрено 261,9 млн. рублей, что на 5,4 млн. рублей больше 2020 года.

После рассмотрения проекта бюджета на всех комитетах и публичных слушаниях он будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также на заседании депутаты одобрили изменения в Положение об управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани и внесли предложения для формирования плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2021 год.