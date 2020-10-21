В Рязани установят мемориальную доску хирургу Алле Лёвушкиной

Мемориальная доска хирургу Алле Лёвушкиной появится на здании больницы №11 в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

С предложением установить доску за собственные деньги выступила больница. Члены комитета по соцвопросам Рязгордумы его поддержали.

Памятный знак установят по адресу: Рязань, улица Новосёлов , 26/17. На доске сделают надпись: «В этом учреждении с 2001 по 2018 г. до 91-летнего возраста работала старейший в России практикующий хирург Алла Ильинична Левушкина. За 67 лет врачебной практики провела более 10000 операций. Лауреат Всероссийской премии «Призвание» в номинации «За верность профессии» в 2014 г.».

Решение об установке доски депутаты должны принять на заседании Рязанской городской Думы.