В Рязани установят 30 новогодних ёлок

В Рязани началась подготовка к празднованию Нового года. В городе устанавливают новогодние ели, сообщает пресс-служба администрации города.

17 ноября ели появились в Лесопарке, а также в посёлках Божатково и Храпово. Устанавливают деревья с помощью спецтехники. Ветви специалисты собирают вручную. Сборка новогоднего дерева может занимать несколько дней.

В рязанской мэрии сообщают: в этом году новогодние ели украсят площадки около КДЦ КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», у Дворца торжеств, на площадях Ленина и Победы, в посёлках Солотча, Мервино и Соколовка.

Кроме того, деревья установят в Новопавловской роще, в скверах Керамзавода и Белых журавлей, в Добром сквере и на других площадка. Город украсят 30 новогодних ёлок. Оформлять их начнут в декабре.