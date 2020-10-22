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Новости РязаниОбщество

В Рязани упростят процедуру вынесения штрафов за неоплату парковки

7info

В Рязани планируется упростить процедуру вынесения штрафов за неоплату парковки, а также за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

Законодательная инициатива получила поддержку членов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры РГД. Заседание прошло в четверг, 22 октября. 

– Принятие законопроекта позволит более оперативно выявлять и привлекать к административной ответственности лиц, оставляющих автомобили на зеленых зонах, а также не оплачивающих услуги платных парковок, – говорится в сообщении пресс-службы гордумы.

В пресс-релизе также отмечается, что штрафы, полученные после введения новых норм, пополнят бюджет Рязани. 

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на заседании Рязанской городской Думы. 

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