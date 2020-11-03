В Рязани создадут команду для развития города

Во вторник, 3 ноября, на заседании регионального правительства Андрей Ворфоломеев представил новый законопроект. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная программа направлена на развитие соглашения между Рязанью и Фондом развития городов.

— Образовательная программа разработана Московской школой управления «Сколково». В настоящее время команда руководителей Правительства области и администрации Рязани прошла обучение по первому модулю, итогом которого станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды. Финансирование обучения осуществляется из федерального бюджета, — заметил Ворфоломеев.

Губернатор Рязанской области подчеркнул значимость данного проекта.

— Программа позволяет не только обучить людей, но и привлечь средства федерального бюджета, — сказал Николай Любимов.