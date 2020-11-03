Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительство В Рязани создадут команду для развития города Елена Лобанова 03.11.2020 16:23 Во вторник, 3 ноября, на заседании регионального правительства Андрей Ворфоломеев представил новый законопроект. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Данная программа направлена на развитие соглашения между Рязанью и Фондом развития городов. — Образовательная программа разработана Московской школой управления «Сколково». В настоящее время команда руководителей Правительства области и администрации Рязани прошла обучение по первому модулю, итогом которого станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды. Финансирование обучения осуществляется из федерального бюджета, — заметил Ворфоломеев. Губернатор Рязанской области подчеркнул значимость данного проекта. — Программа позволяет не только обучить людей, но и привлечь средства федерального бюджета, — сказал Николай Любимов. Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle