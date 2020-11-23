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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани сотрудники ППС поймали пьяного водителя

Елена Лобанова

В воскресенье, 22 ноября, сотрудники ППС поймали пьяного 28-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на улицу Зубковой по вызову о правонарушении. В 1:30 они проходили мимо припаркованного автомобиля ВАЗ-21099. Сотрудники ППС сделали замечание находящимся возле машины молодым людям из-за громкой музыки. После этого правоохранители направились в соседний дом, откуда и поступил первоначальный вызов. 

Когда же сотрудники ППС возвращались назад, то заметили тот же автомобиль, который пытался скрыться от правоохранителей. Полицейским удалось остановить ВАЗ-21099. Тогда-то они и обнаружили, что водитель был явно пьян. 

28-летнего жителя города Рязани передали сотрудникам ДПС ГИБДД. Специальный прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0, 733 мг/л.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчину лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, рязанец должен будет заплатить штраф в размере 30 000 рублей

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