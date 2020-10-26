В Рязани разработают мобильное приложение по экомониторингу

В понедельник, 26 октября, на круглом столе, посвященном экологическим проблемам в Рязани, рассказали, что планируют сделать мобильное приложение по экомониторингу.
С таким предложением выступил депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев.
В Рязани уже существует сайт «Экомонитор», который позволяет отслеживать неприятный запах по всему городу. Парсентьев же отметил, что они планируют и дальше развивать этот проект. В будущем сайт перерастет в мобильное приложение федерального масштаба.
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Экоактивист Александр Суфранович поддержал данную идею. По его мнению, если приложение действительно заработает, то это решит множество проблем, которые есть с сайтом «Экомонитор».