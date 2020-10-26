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Новости РязаниОбщество

В Рязани разработают мобильное приложение по экомониторингу

Елена Лобанова

В понедельник, 26 октября, на круглом столе, посвященном экологическим проблемам в Рязани, рассказали, что планируют сделать мобильное приложение по экомониторингу. 

С таким предложением выступил депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев. 

— На данный момент сложилась достаточно сложная экологическая обстановка, которая все еще не разрешается. Все мы чувствовали запах, который преследовал город почти две недели. Ситуация достаточно экстренная, поэтому мы решили действовать по трем принципам: расследование, репрессии и референдум, — рассказал депутат. 

В Рязани уже существует сайт «Экомонитор», который позволяет отслеживать неприятный запах по всему городу. Парсентьев же отметил, что они планируют и дальше развивать этот проект. В будущем сайт перерастет в мобильное приложение федерального масштаба. 

— Благодаря датчикам, расположенным в городе, мы будем понимать, что происходит с воздухом. Они будут доставлять всю информацию в приложение, так что людям будет намного проще понять ситуацию, — поделился Парсентьев. 

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Экоактивист Александр Суфранович поддержал данную идею. По его мнению, если приложение действительно заработает, то это решит множество проблем, которые есть с сайтом «Экомонитор». 

— С помощью приложения люди смогут следить за состоянием воздуха и понимать, откуда идут выбросы. Я уверен, что им будут пользоваться даже старики, — заметил Суфранович.

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