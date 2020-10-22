В Рязани приняли работы по благоустройству в сквере Скобелева

В среду, 21 октября, в сквере Скобелева состоялась приемка работ по благоустройству. На мероприятии присутствовали активные жители города и представители депутатского корпуса, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе приемки были осмотрены все построенные объекты: детские игровые площадки для разных возрастных групп, воркаут-площадка с дополненными элементами уличных тренажеров, новая прогулочная зона, парковочное пространство, парковые диваны и другие объекты.
Активисты также оценили озеленение парка. В сквере было посажено около 1 000 зеленых насаждений, среди которых 169 деревьев.
На встрече также обсудили возможность демонтажа крепости, чтобы на ее месте построить площадку для катания на самокатах. В сквере также появилась «скамейка примирения».