В субботу, 14 ноября, в музее истории ВДВ в Рязани открылась диорама «Высота 776», посвящённая подвигу 6 роты.

Открытие диорамы приурочено к 20-летию подвига десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне. Диораму создали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев.

Полотно размером 3.6 на 17 метров повторяет ландшафт места событий, создаёт иллюзию пространства и позволяет посетителям музея стать непосредственными участниками боя. Звуки разрывающихся снарядов, голоса людей и дым усиливают впечатление.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил Министерство обороны РФ и авторский коллектив за создание диорамы «Высота 776».

– Это глубоко патриотичный проект, он будет иметь очень большое значение в воспитательной работе с молодежью.

Глава региона отметил, что события последнего для шестой роты боя в Аргунском ущелье навсегда останутся в наших сердцах как пример мужества и служения Родине.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил героизм и мужество десантников 6 роты, значение подвига, который был совершен. Он вручил памятные подарки директору Студии военных художников им. М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.

Командование Воздушно-десантных войск передало музею ВДВ уникальный архив, собранный духовенством и прихожанами в Храме Святого Александра Невского в г. Пскове, куда жители всей нашей страны присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Все собранные данные оцифрованы и объединены в электронный архив объемом более 500 Гб.

В храме-часовне Великомученика Георгия Победоносца состоялась панихида по военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга.