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Новости РязаниОбщество

В Рязани из-за аварии отключили холодную воду

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11 ноября в Рязани из-за аварии отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах. Адреса отключения опубликованы на портале администрации города.

Так, до 16.00 воды не будет в домах под номерами 1а, 2, 2 стр. 1, 2а, 2в, 2г по улице 14-я Линяя. К этому времени холодную воду планируют дать в домах 17в и 17е по улице Строителей.

До 17.00 без воды остались жители дома №8 по улице Южный переулок, домов 31в, 25 стр. 13, 28 по Куйбошевскому шоссе, домов 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2 по улице Интернациональной.

В мэрии уточнили: аварийно-восстановительные работы выполняет «Водоканал города Рязани».

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