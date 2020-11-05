В Рязани обсудят проект планировки территории в районе трёх улиц. Постановление о проведении публичных слушаний по этому вопросу опубликовано в газете Рязанские ведомости.

Речь идёт о 1-м Осеннем переулке, улицах Татарская и 1-я Железнодорожная в Железнодорожном районе Рязани. Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани.

Ознакомиться с организационными материалами можно будет с 6 ноября по 3 декабря.

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Сами слушания пройдут 3 декабря, в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет №219. Начало – в 18.30.