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Новости РязаниОбщество

В Рязани обсудят проект планировки территории в районе трёх улиц

7info

В Рязани обсудят проект планировки территории в районе трёх улиц. Постановление о проведении публичных слушаний по этому вопросу опубликовано в газете Рязанские ведомости. 

Речь идёт о 1-м Осеннем переулке, улицах Татарская и 1-я Железнодорожная в Железнодорожном районе Рязани. Организатор публичных слушаний –  комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани.

Ознакомиться с организационными материалами можно будет с 6 ноября по 3 декабря. 

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Сами слушания пройдут 3 декабря, в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет №219. Начало – в 18.30. 

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