Четверг, 3 декабря, 2020
-7.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани обсудили развитие торговых отношений с Бельгией

Елена Лобанова

В среду, 2 декабря, в Рязани состоялась встреча зампредседателя регионального правительства Светланы Горячкиной и торгового атташе посольства Бельгии в РФ Франк Мариус Ван Эйнде.

По словам Горячкиной, Рязанская область — удачное место для инвестиций. 

— Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, высоким научным и кадровым потенциалом, развитыми энергетическими ресурсами, представленными одной из крупнейших в Европе Рязанской ГРЭС, — отметила зампред правительства. 

Светлана Горячкина рассказала, что в Рязанской области расположено более 100 предприятий с иностранными инвестициями. Идет работа с бельгийско-люксембургским инвестиционным фондом LF Business Solutions SA по проекту «сухой порт».

В свою очередь Торговый Атташе Посольства Королевства Бельгии в РФ Ван Эйнде отметил, что несколько рязанских предприятий уже работают с Бельгией.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Не...
Узнать больше
Новости мира

В Архангельске эвакуировали пять школ из-за сообщений об угрозах взрыва

В понедельник, 30 ноября, в Архангельске эвакуировали сразу пять школ из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом пишет пресс-служба городской администрации 
Узнать больше
Власть

В Рязани подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения

Губернатор Рязанской области провёл заседание регионального правительства по итогам работы по обеспечению безопасности дорожного движения.  Николай Любимов отметил, что...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у своих любовниц

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у двух своих любовниц. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.  По предварительной...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Рязанская область получит свыше 218 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и на помощь гражданам, потерявшим жилье в результате взрывов боеприпасов на...
Узнать больше
Новости мира

Мэр Липецка Евгения Уваркина отказалась принимать реконструкцию проспекта Победы

В понедельник, 30 ноября, мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что не примет отремонтированный проспект Победы.  По...
Узнать больше
Новости Рязани

На 78 дорожных объектах в Рязанской области обнаружили дефекты

В Рязанской области завершили обследование дорожных объектов, отремонтированных в 2019 году. В результате эксперты выдали 78 предписаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше
Культура

Рязанцев восхитила игра молодого пианиста Константина Емельянова

В четверг, 26 ноября, в Рязанской областной филармонии выступил молодой пианист Константин Емельянов. Концерт прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках программы...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани обсудили развитие торговых отношений с Бельгией

В среду, 2 декабря, в Рязани состоялась встреча зампредседателя регионального правительства Светланы Горячкиной и торгового атташе посольства Бельгии в РФ Франк Мариус...
Узнать больше
Новости мира

Пара новых истребителя Су-35С прибыла в Липецкий авиационный центр ВКС

Пара новых истребителей Су-35С поступили в Липецкий авиационный центр Воздушно-космических сил. Об этом пишет "Военный обозреватель" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области открыли два физкультурных маршрута

В Рязанской области открыли два физкультурных маршрута. Проект реализовали в рамках национальной программы "Демография". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости медицины

В Шилове открыли первый амбулаторный онкоцентр

Во вторник, 1 декабря, в Шилове открыли первый амбулаторный онкологический центр на базе межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+