В Рязани обсудили развитие торговых отношений с Бельгией

В среду, 2 декабря, в Рязани состоялась встреча зампредседателя регионального правительства Светланы Горячкиной и торгового атташе посольства Бельгии в РФ Франк Мариус Ван Эйнде.

По словам Горячкиной, Рязанская область — удачное место для инвестиций.

— Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, высоким научным и кадровым потенциалом, развитыми энергетическими ресурсами, представленными одной из крупнейших в Европе Рязанской ГРЭС, — отметила зампред правительства.

Светлана Горячкина рассказала, что в Рязанской области расположено более 100 предприятий с иностранными инвестициями. Идет работа с бельгийско-люксембургским инвестиционным фондом LF Business Solutions SA по проекту «сухой порт».

В свою очередь Торговый Атташе Посольства Королевства Бельгии в РФ Ван Эйнде отметил, что несколько рязанских предприятий уже работают с Бельгией.