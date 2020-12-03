В Рязани обсудили развитие торговых отношений с Бельгией

В среду, 2 декабря, в Рязани состоялась встреча зампредседателя регионального правительства Светланы Горячкиной и торгового атташе посольства Бельгии в РФ Франк Мариус Ван Эйнде.
По словам Горячкиной, Рязанская область — удачное место для инвестиций.
Светлана Горячкина рассказала, что в Рязанской области расположено более 100 предприятий с иностранными инвестициями. Идет работа с бельгийско-люксембургским инвестиционным фондом LF Business Solutions SA по проекту «сухой порт».
В свою очередь Торговый Атташе Посольства Королевства Бельгии в РФ Ван Эйнде отметил, что несколько рязанских предприятий уже работают с Бельгией.