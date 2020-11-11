В Рязани изменили один из маршрутов общественного транспорта

В Рязани внесли изменения в маршрут автобуса №98М2. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее маршрутка №98 ходила от улицы Новосёлов, 60 до посёлка Семчино. Маршрут обслуживает ООО «Управляющая компания «РязаньИнвестАвто». Перевозчик уведомил мэрию Рязани об изменении пути следования автобусов.

С 10 ноября маршрутки будут ездить до конечной остановки ДПР-5. От кинотеатра «Октябрь» они будут следовать по улицам Новосёлов, Шереметьевской и Песоченской. В обратном направлении по улицам Песоченской, Шереметьевской, Новосёлов, Зубковой, Тимакова.

В перечень остановок на маршруте добавятся: «Песоченская», «Дубовая Роща», «Новосёлов, 60», «Новосёлов, 54», «Сбербанк», «ТЦ Октябрьский», «Зубковой, 23», «Молодёжный городок», «Тимакова».