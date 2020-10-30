Сотрудники полиции в Рязани ищут водителя квадроцикла, устроившего аварию и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в четверг, 29 октября, в районе 10 часов вечера у дома №59 на улице Дзержинского. Неизвестный водитель квадроцикла столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением жителя Рязани.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Его водитель не пострадал.

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Ранее видео с моментом аварии появилось в интернете. На записи видеорегистратора можно увидеть, что квадроцикл едет от Горбатого моста. При этом он выезжает на тротуар, виляет по дороге. При повороте на улице Дзержинского он врезается в бок «Хонде».

После того, как водитель автомобиля подошёл к квадроциклу, тот уехал. Вероятно, на квадроцикле ехали подростки.