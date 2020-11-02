В Рязань в рамках «Больших гастролей» приехал Владимирский драматический театр

Рязань продолжает принимать театры в рамках национальной программы «Большие гастроли». Со 2 по 4 ноября в театре юного зрителя выступят артисты Владимирского театра драмы.
С собой они привезли три комедийных спектакля: «Новый год FOREVER», «Примадонны», «Моя профессия — синьор из общества». По словам директора Владимирского театра Бориса Гунина, они специально выбрали легкие спектакли из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Владимирский театр драмы — один из старейших театров РФ. Его режиссеры обладают различными почетными наградами, а труппы регулярно гастролируют за рубежом.
Кроме того, это первый театр, который полетел на выступление в Сирию после трагических событий, произошедших с ансамблем Александрова.
Легендарный Владимирский театр драмы пробудет в Рязани до 4 ноября. Все свои спектакли он покажет на сцене театра юного зрителя.