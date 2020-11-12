В правительстве Рязанской области обсудили нехватку лекарств в аптеках

В среду, 12 ноября, зампредседателя правительства Рязанской области Роман Петряев провел совещание с руководителями аптечных сетей. На встрече обсудили вопрос нехватки лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На совещании отметили, что в целом ситуация с обеспечением медикаментов в Рязанской области управляема, ведь большинство аптек обладают нужным запасом. При этом главная проблема состоит в маленьком объеме лекарств у производителей и дистрибьюторов.

— Руководители аптек заметили, что в нехватке лекарств виновата система маркировки. Несмотря на то, что ее недавно упростили, сложности с отгрузкой и приемкой товара все еще сохраняются, — говорится в сообщении.

В результате на встрече были сформированы предложения, которые будут направлены в региональный оперштаб Николаю Любимову.

Напомним, недавно Росздравнадзор открыл горячую линию, где можно узнать о наличии лекарств в аптеках.