В посёлке Соколовка в Рязани ремонтируют стадион

В посёлке Соколовка в Рязани идёт ремонт стадиона. Во вторник, 3 ноября, ход работ на улице Прудной проверила глава городской администрации Елена Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Стадион ремонтируется в рамках областной программы поддержки местных инициатив. Местные жители давно просили возродить стадион в посёлке, так как многие из них ведут спортивный образ жизни. В итоге в 2020 году комитет ТОС «На Прудной» принял участие в программе поддержки местных инициатив с проектом благоустройства стадиона.

Сейчас идёт первый этап работ. Сделано основание под резиновое покрытие площадки для воркаута. Уложена щебёнка в основание беговой дорожки, которую собираются заасфальтировать. Рабочие вырубили кусты, убирают мусор.

– На стадионе планируется установка гандбольных ворот и спортивных тренажёров, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

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По словам подрядчика, беговую дорожку и резиновое покрытие площадки сделают к 9 ноября. А сам стадион сдадут 23 ноября.













