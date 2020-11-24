В понедельник, 23 ноября, в Рязанской ОКБ провели две операции по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Пациентами стали 29-ти и 47-ми летние мужчины. До трансплантации они проходили процедуру диализа, которая необходима, когда почки не справляются со своей функцией.
По результатам работы прошлого года рязанская служба трансплантации вошла в тройку по темпам развития. Пандемия затруднила работу трансплантологов во всем мире. Но снижать планку работы по пересадкам органов в Рязанской области не планируют. Сейчас в листе ожидания по трансплантации почки в Рязанской области состоит 45 человек.