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Новости РязаниНовости медицины

В Рязанской ОКБ провели две операции по пересадке почек

Елена Лобанова

В понедельник, 23 ноября, в Рязанской ОКБ провели две операции по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Пациентами стали 29-ти и 47-ми летние мужчины. До трансплантации они проходили процедуру диализа, которая необходима, когда почки не справляются со своей функцией. 

— Могу сказать, что каждая операция по пересадке почки требует большой индивидуальной работы. В каждом из случаев происходили непредсказуемые ситуации, это хирургия. Поэтому очень благодарен всем, кто работает в хирургической бригаде. Поддержка и уверенность в профессионализме позволяет спасать наших пациентов и давать им шанс на новую жизнь, — рассказал заведующий отделением урологии и трансплантации ОКБ Дмитрий Карпов. 

По результатам работы прошлого года рязанская служба трансплантации вошла в тройку по темпам развития. Пандемия затруднила работу трансплантологов во всем мире. Но снижать планку работы по пересадкам органов в Рязанской области не планируют. Сейчас в листе ожидания по трансплантации почки в Рязанской области состоит 45 человек.

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