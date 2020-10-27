В Листвянке мужчина избил своего приятеля и украл у него мобильный телефон

В поселке Листвянка мужчина избил своего 56-летнего приятеля, чтобы украсть его мобильный телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Выяснилось, что знакомые решили встретиться на дачном участке и отметить встречу спиртными напитками. Через некоторое время 28-летний гражданин иностранного государства стал избивать своего приятеля.
По предварительной информации, злоумышленник во время застолья обратил внимание на телефон приятеля. Тот ему очень понравился, поэтому он решил его украсть.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».