В Листвянке мужчина избил своего приятеля и украл у него мобильный телефон

В поселке Листвянка мужчина избил своего 56-летнего приятеля, чтобы украсть его мобильный телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что знакомые решили встретиться на дачном участке и отметить встречу спиртными напитками. Через некоторое время 28-летний гражданин иностранного государства стал избивать своего приятеля.

— Он наносил ему удары кулаками по голове, а после выхватил мобильный телефон и скрылся. Затем похищенное он продал случайным знакомым, — рассказали в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, злоумышленник во время застолья обратил внимание на телефон приятеля. Тот ему очень понравился, поэтому он решил его украсть.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».