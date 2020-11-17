В Касимове подростков будут судить за ночные кражи

В Касимове перед судом по обвинению в краже предстанут двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении молодых людей 2005 и 2006 годов рождения было возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). По версии следствия, ночью 24 мая трое несовершеннолетних, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через балкон залезли в квартиру к жителю Касимова. Из неё они украли два мобильных телефона общей стоимостью более 30 тыс рублей.

На следующую ночь он залезли в строительный вагончик у строящегося многоквартирного дома. Оттуда подростки украли 200 рублей и телефон за 3 тыс рублей.

Пропажу вещей и денег пострадавшие заметили утром, когда проснулись. После этого они написали заявление в полицию.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Кроме того, следователи направили в полицию предписание о принятии мер, в том числе к родителям подозреваемых.