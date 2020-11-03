В больницах находятся 444 рязанца с коронавирусом

На 18.30 понедельника, 2 ноября, в больницах Рязани и области находилось 444 пациента с коронавирусом. В том числе 6 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии находятся 46 человек. 23 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 66 человек с COVID-19 врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заражённые проходят лечение дома. По мнению врачей, госпитализация этим людям не требуется, так как они переносят болезнь в лёгкой форме.