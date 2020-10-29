Устанавливается личность человека, труп которого найден на окраине Шилово

Сотрудники Следственного комитета просят помочь в установлении личность человека. труп которого был найден 13 октября на окраине р. п. Шилово.

Сообщается, что человек умер насильственной смертью. Пока его личность не установлена.

На вид погибшему от 35 до 60 лет. Рост – около 1 метра 88 сантиметров. Волосы русые, коротко стриженные, вероятно с залысинами. Следователи также сообщили информацию о зубах покойника. Её можно найти здесь.

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Также сообщается, что человек был одет в женскую кофту с капюшоном фирмы «RESERVЕD» и тёмные спортивные мужские брюки.

Если вы можете что-либо сообщить о личности погибшего, звоните по телефонам: 8-(910)-901-00-02, 8-(920)-992-90-14, 8-(49136)-2-28-88, 8-(49136)-2-13-45 или 02.