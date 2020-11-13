Усилены меры по поиску рязанцев, уклоняющихся от армии

12 ноября в рязанской мэрии состоялось заседание, посвящённое осенней призывной комиссии. Его провели заместители главы администрации Сергей Савин и Олег Федин, участие в мероприятии приняли сотрудники МВД и военкомы.

На заседании отметили, что в Рязани усилили меры по поиску граждан, уклоняющихся от военной службы. Работа в этом направлении проводится по месту службы рязанцев, а также в общественных местах.

Отметим, что призывник считается уклоняющимся от военной службы в том случае, если он без уважительных причин не является по повестке в военный комиссариат и на мероприятия, связанные с призывом в армию. Уклонение от военной службы влечёт за собой ответственность.