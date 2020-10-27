УРТ получит льготный кредит почти на 33 миллиона рублей

Во вторник, 27 октября, на заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали предоставление МУП «Управление Рязанского троллейбуса» банковского кредита на 32,9 млн. рублей. Денежные средства предоставит ПАО «Сбербанк России».

В ходе обсуждения было отмечено, что вид деятельности УРТ относится к числу отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В случае, если предприятие сможет сохранить численность работников, кредит и уплаченные проценты будут полностью или частично погашены за счёт субсидий из федерального бюджета.