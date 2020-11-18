Участников конкурса «Большая перемена» наградят знаком губернатора и именными стипендиями

— Вы смогли пройти сложнейший отбор. Только представьте – от одной Рязанской области в дистанционной части конкурса участвовало почти 5,5 тыс. человек. И только 16 потом прошли в финал. Я поздравляю вас с этим достижением. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся, — отметил Николай Любимов.