Участников конкурса «Большая перемена» наградят знаком губернатора и именными стипендиями

Рязанских школьников, которые участвовали во всероссийском конкурсе «Большая перемена» наградят знаком губернатора и именными стипендиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду губернатор Рязанской области встретился с участниками данного конкурса в режиме видеоконференцсвязи.
Глава региона поручил министру образования и молодежной политики Рязанской области Ольге Щетинкиной, как только позволит эпидемиологическая обстановка, вручить финалистам «Большой перемены» награды.
В частности, Николай Любимов предложил наградить победителей знаком губернатора «За усердие». Также он пообещал проработать предложение одной из учениц о присвоении именных стипендий губернатора финалистам конкурса.