Судебные приставы арестовали у рязанки автомобиль за долги

За долги по налогам и неоплаченные штрафы ГИБДД приставы арестовали у рязанки автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Женщина имеет задолженность по налогам почти в 160 тыс. руб. Также она не оплачивает автомобильные штрафы. Сумма долга по ним достигает 14 тыс. руб.

Судебным приставам удалось выяснить, что в собственности у должницы есть легковой автомобиль «Вольво». В присутствии понятых на него наложили арест, его оставили владелице на ответственное хранение без права пользования.

В случае нарушения, установленного законодательством срока погашения задолженности в десять дней, к гражданке, помимо долга, прибавится исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей, — уточнили в ведомстве.