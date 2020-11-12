Студентов Рязанского политеха будут обучать сотрудники телекома

Tele2 и Рязанский филиал Московского политехнического университета заключили соглашение о сотрудничестве. Оператор планирует стать наставником студентов и делиться с ними опытом в области реализации различных телеком-проектов.

Соглашение подписано директором рязанского филиала Tele2 Ириной Таракановой и директором Рязанского политеха Игорем Мурогом. В этом учебном году оператор и вуз совместно проведут семинары и тренинги, а также адаптируют учащихся к современным требованиям на рынке труда. Кроме этого, Tele2 будет поддерживать студенческие события.

Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:

Повышая профессионализм молодых специалистов, мы хотим внести свой вклад в экономическое развитие Рязанской области. Уже в ближайшее время для ребят пройдет первая лекция от Tele2. На ней наши коллеги поделятся полезными практиками в области информационных технологий, анализа Big data, а также расскажут об опыте внедрения искусственного интеллекта в сервисы компании.

Игорь Мурог, директор Рязанского филиала Московского политехнического университета:

Переход к цифровой экономике обуславливает востребованность специалистов, понимающих специфику работы в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Я убежден, что наше сотрудничество поспособствует становлению профессионалов, готовых работать в новых условиях, используя современные технологии.