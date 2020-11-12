Студентов Рязанского политеха будут обучать сотрудники телекома

Tele2 и Рязанский филиал Московского политехнического университета заключили соглашение о сотрудничестве. Оператор планирует стать наставником студентов и делиться с ними опытом в области реализации различных телеком-проектов.
Соглашение подписано директором рязанского филиала Tele2 Ириной Таракановой и директором Рязанского политеха Игорем Мурогом. В этом учебном году оператор и вуз совместно проведут семинары и тренинги, а также адаптируют учащихся к современным требованиям на рынке труда. Кроме этого, Tele2 будет поддерживать студенческие события.
Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:
Игорь Мурог, директор Рязанского филиала Московского политехнического университета: