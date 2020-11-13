Стало известно, как наказывают рязанцев за антикоронавирусные нарушения

Оперативная группа правительства региона сообщила о результатах контрольных мероприятий, проведённых управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

За время проведения контрольных мероприятий управлением Роспотребнадзора по региону направлено 1847 предписаний руководителям торговых предприятий, транспортных организаций, управляющих компаний, индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозкой граждан, деятельностью в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, общественного питания и иных структур. Вынесено 27763 постановления об изоляции контактных и больных граждан.

Проведено 1017 обследований объектов торговли, организаций общественного питания, сферы услуг, промышленных и автотранспортных предприятий. За несоблюдение ограничений, введенных на территории составлено 62 протокола по ст. 6.3.ч.2 КоАП РФ. На рассмотрении в судах – 20 протоколов.

Судами вынесено 26 решений, из них по 8 – вынесено решение о приостановке деятельности, по 11 – судами приняты решения о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов – 547500 тыс. рублей.