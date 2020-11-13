Пятница, 13 ноября, 2020
2.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусНовости РязаниОбщество

Стало известно, как наказывают рязанцев за антикоронавирусные нарушения

7info

Оперативная группа правительства региона сообщила о результатах контрольных мероприятий, проведённых управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

За время проведения контрольных мероприятий управлением Роспотребнадзора по региону направлено 1847 предписаний руководителям торговых предприятий, транспортных организаций, управляющих компаний, индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозкой граждан, деятельностью в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, общественного питания и иных структур. Вынесено 27763 постановления об изоляции контактных и больных граждан.

Проведено 1017 обследований объектов торговли, организаций общественного питания, сферы услуг, промышленных и автотранспортных предприятий. За несоблюдение ограничений, введенных на территории составлено 62 протокола по ст. 6.3.ч.2 КоАП РФ. На рассмотрении в судах – 20 протоколов.

Судами вынесено 26 решений, из них по 8 – вынесено решение о приостановке деятельности, по 11 – судами приняты решения о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов – 547500 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе провели Синичкин день

Новости Рязани
12 ноября в рамках природоохранной акции «Птицы Рязанского края» педагоги и воспитанники Побединского детского сада Скопинского района отметили Синичкин день.
Узнать больше

Стало известно, как наказывают рязанцев за антикоронавирусные нарушения

Коронавирус
Оперативная группа правительства региона сообщила о результатах контрольных мероприятий, проведённых управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.
Узнать больше

На трассе М-5 в Рязанской области перевернулась фура

Новости Рязани
Сообщается, что авария случилась на повороте на Чучково. Подробности происшествия неизвестны.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Причиной пожара в «М5 Молл» в Рязани мог стать сигнальный пистолет

Новости Рязани
В распоряжении РИА «7 новостей» появилась аудиозапись, на которой человек, представившийся сотрудником батутного комплекса Cosmica, рассказывает о причине пожара.
Узнать больше

Появилось видео момента начала пожара в ТРЦ «М5 Молл»

Новости Рязани
В первые минуты после случившегося огонь пытались потушить. Мужчина размотал пожарный рукав, открыли воду. Но затем рукав не выдержал…
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 12 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 12 ноября. В Рязани загорелся...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Общество
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Новости Рязани
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+