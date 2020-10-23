Сотрудники администрации привились от гриппа

В пятницу, 23 октября, сотрудники городской администрации сделали прививку от гриппа. Помогли им в этом работники поликлиники №4, сообщает пресс-служба мэрии.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова подчеркнула, что профилактика с помощью вакцин — самая эффективная мера борьбы с гриппом. По ее слова вакцинация позволяет снизить риск заболевания и возможных осложнений.

— Многие муниципальные служащие прививаются уже не первый год. Количество желающих ежегодно увеличивается – все больше людей понимают значимость процедуры, — говорится в сообщении.

Рязанцы могут сделать прививки в поликлинике по месту жительства. Перед вакцинацией все обязательно проходят медосмотр. Для организации же можно заказать коллективную вакцинацию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, закрепленную за территорией предприятия.













