Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Старожиловском районе. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 9 августа 2020 года. Примерно в 14:30 на 12-м километре дороги «Чернобаево – Истье – М5 «Урал» сбили велосипедиста. За рулем автомобиля «Инфинити» находился 41-летний мужчина.

— Вместе с машиной в попутном направлении двигался и 22-летний велосипедист. Из-за алкоголя в крови, водитель иномарки сбил молодого человека. Пострадавший скончался на месте ДТП, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефонам 29-97-56; 44-46-08.