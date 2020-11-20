Скончался заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов

В пятницу, 20 ноября, в возрасте 61 года ушёл из жизни заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Сообщается, что медик умер после тяжёлой болезни.

Работать Владимир Валентинович начал в 1980 году, в должности медбрата в БСМП в Рязани. В 1983 году проходил ординатуру в ОКБ в Канищеве, затем работал в больнице №5. Начиная с 1985 года его жизнь и работа были целиком посвящены Чучкову. С июня 1985 года в течение 10 лет он был главврачом районной больницы. Затем стал заместителем и получил I квалификационную категорию по специальности «анестезиолог».

Издательство «Пресса» сообщает, что на счету Кондрашова тысячи спасённых жизней.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.