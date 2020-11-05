С начала года в рязанскую теплосеть поступило 1611 обращений от граждан

В МУП «РМПТС» города Рязани с начала года обратились 1611 жителей города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что в октябре поступило 319 обращений граждан. Чаще всего жителей города интересовали вопросы перерасчёта за горячее водоснабжение и отопление. Ряд вопросов был связан с неудовлетворительным качеством горячего водоснабжения, единичные обращения касались восстановления изоляционного слоя отдельных участков теплотрасс.

На основную часть обращений от жителей ответы даны, часть – находится в работе. Специалисты службы делопроизводства МУП «РМПТС» строго контролируют сроки рассмотрения поступающих от граждан обращений.