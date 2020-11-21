С 17-летием нас!

21 ноября РИА «7 новостей» исполнилось 17 лет! В праздничный день сотрудники редакции рассказали, что значит 7info для каждого из них.

Надежда Майорова, главный редактор

Цифра 7 для меня магическая в любых сочетаниях.Поэтому с радостью жду наступления 21 ноября, когда семёрке исполнится семнадцать. У тому же если сложить две цифры и перевернуть их, то получится знак бесконечности, что тоже хорошо. Поэтому, несмотря на мракобесие 2020, с оптимизмом и надеждой смотрю в наши 17!!!

Алексей Самохин, выпускающий редактор

Для меня 7info – это практически 17 лет жизни. Лет очень приятных и насыщенных. Это разные события, проекты, люди. Порой, работать приходится больше, чем отдыхать. Но это как-то не напрягает, так как решаешь интересные задачи. И чем дальше, тем становится интереснее.

Ирина Бочарова, выпускающий редактор

Я в 7info с 2011 года. Нет, не просто работаю. Я здесь творю и вытворяю, открываю и раскрываюсь, учусь и учу, спорю и доказываю, люблю и дружу, смеюсь и плачу – живу, одним словом. Это моя команда! Это моя семья! Банально? Увы! Такие замечательные понятия как «трудовая семья» и «команда» сегодня почему-то не воспринимаются всерьёз. Но у нас – так! Хотите верьте – хотите нет! С праздником, дорогая редакция! С нашим днём!

Елена Лобанова, корреспондент

7info – это маленькая, но уютная команда профессионалов. При этом она очень необычная. Например, я никогда в жизни не видела, чтобы люди так рвались в офис поработать. А ещё никогда не встречала таких добрых и понимающих руководителей. Команда 7info — люди, которые способны свернуть горы ради своих коллег и по совместительству друзей. Пока я обладаю небольшим объёмом знаний и умений, я могу с уверенностью сказать, что получаю в этом месте колоссальный опыт, а также поддержку и понимание. 7info — место, где всегда предложат чай с конфеткой, разрешат поработать из дома после косметологических процедур и непременно узнают о состоянии твоего здоровья. За почти три месяца работы я поняла, что 7info — это не просто коллектив. Это настоящая дружная семья!

Юлия Кирьянова, коммерческий директор

В 7info я 6,5 лет! Это время пролетело, как один миг! Каждый день в агентстве не похож на другой, что я, как человек подвижный, активный, коммуникабельный, очень люблю! Разные задачи, разные события, разные люди, разные ситуации, разные встречи! У нас не просто коллектив, у нас — команда! Мои коллеги — это люди, которые 24/7 на связи и готовы помочь в работе и не только. Спасибо вам за это. Всех очень ценю! С 100 % уверенностью могу сказать: «7info — это движение»! С днём рождения, 7info! Впереди ещё столько всего нового и интересного!

Екатерина Приведенцева, выпускающий редактор

В 7info я чувствую себя на своём месте. Сменив несколько работ, я вернулась сюда, потому что 7info – это любовь, которая согревает тебя и даёт силы жить! Без 7info тоскливо, одиноко и неинтересно. С работой в 7info каждый твой день – это череда ярких событий. В редакции тебя всегда согреют улыбки коллег и вкусный кофе. А ещё любая твоя идея будет услышана и найдёт одобрение. А дальше – всё в твоих руках! Я каждый день узнаю что-то новое и каждый день чему-то учусь. Спасибо за это моей дорогой редакции, а вселенной — за шанс быть частью такого чудесного коллектива. В 7info я счастлива!

Анатолий Куропов, оператор

В 7info я работаю треть жизни! Здесь каждый день дарит новые встречи и новый опыт. В 7info я занимаюсь любимым делом. А что ещё нужно для счастья?