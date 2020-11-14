Рязанское десантное училище отметило 102-й день рождения

В субботу, 14 ноября, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова отметило 102-ю годовщину со дня образования. В праздничных мероприятиях приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина, командование РВВДКУ, ветераны и курсанты училища.

Николай Любимов, поздравляя собравшихся, отметил что училище ВДВ – это гордость нашего края. И для региона важно, чтобы училище развивалось и процветало.

– Нет сомнений, что и сегодня офицеры-десантники с честью и достоинством выполнят любую задачу, поставленную руководством страны. Вы обладаете высочайшей подготовкой, умеете оперативно принимать грамотные решения, работать с современной техникой и вооружением. Эффективно использовать все передовые возможности для защиты рубежей Родины и проведения миротворческих операций, – заявил губернатор.

Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков отметил, что сегодня училище является главной кузницей высокопрофессиональных офицерских кадров для ВДВ и подразделений специального назначения, обладающей мощным научно-педагогическим потенциалом и современной учебно-материальной базой. Особые слова благодарности Андрей Сердюков выразил профессорско-преподавательскому составу и ветеранам училища.

Военнослужащим в этот день вручили государственные, ведомственные награды, награды от командующего ВДВ и губернатора региона. Курсанты прошли по плацу торжественным маршем. Также состоялись показательные выступления роты почетного караула и спецназа ВДВ.