Рязанским предпринимателям расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 17 ноября в 16:00 УФНС России по Рязанской области совместно с Центром Мой Бизнес и Союзом «Рязанская ТПП» организует онлайн-вебинар для представителей предпринимательского сообщества на тему: «Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года».

Темы вебинара

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года. Выбор системы налогообложения

Бездекларационный порядок администрирования земельного и транспортного налогов организаций

Спикеры

Ильина Елена Анатольевна, начальник отдела камеральных проверок №2

Белякова Анна Михайловна, старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1

Дата проведения: 17 ноября 2020 года в 16:00.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить анкету, расположенную по ссылке, и направить на почту cpp.ryazan@gmail.com. После регистрации на Ваш адрес электронной почты будет направлена ссылка для подключения к вебинару.

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