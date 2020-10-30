Рязанская почта информирует о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 2020 года

3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России. 4 ноября объявлен выходным днем для всех отделений.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), – это выходной день для всех отделений Рязанской области.

Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставляться в предпраздничные дни по согласованию с региональным отделением Пенсионного фондаРФ.

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5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.