Рязанка использовала поддельный диплом при устройстве на госслужбу

В Рязани местная жительница пыталась устроиться на федеральную государственную служба с поддельным дипломом о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Рязанской области выяснили, что в марте 2019 года 29-летняя женщина предоставила в отдел кадров государственного учреждения поддельный диплом. В документе было прописано, что рязанка закончила один из местных вузов по специальности «Финансы и кредит».

— Сотрудники правоохранительных органов усомнились в подлинности диплома, поэтому провели экспертизу. В результате выяснилось, что документ был выполнен не на предприятии Гознак, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ. Его направили в Советский районный суд города, где судья назначил женщине штраф в размере 10 000 рублей.